Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Después de un repunte de violencia en planteles escolares en el País, las autoridades culparon a las plataformas digitales y las redes sociales.

Por ello, el Gobierno federal prepara un decreto para imponer a las plataformas digitales obligaciones para detectar, reportar y retirar oportunamente contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia.

La medida forma parte de las acciones acordadas tras los episodios de violencia registrados en escuelas y estará acompañada por un mayor monitoreo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales.

«Para la próxima semana se prevé trabajar en un decreto que establezca obligaciones para las plataformas digitales en materia de detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia, así como mecanismos de coordinación con las autoridades competentes», informó Omar García Harfuch, titular de la SSPC, en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

El Secretario indicó que, como parte de la estrategia, se incrementará el seguimiento de comunidades y contenidos digitales para localizar patrones, amenazas creíbles o posibles llamados a cometer actos violentos.

Las medidas fueron presentadas luego del ataque perpetrado el jueves por dos jóvenes en la Secundaria 13, en Torreón. La subdirectora del plantel murió y cuatro personas resultaron lesionadas.

La Secretaría de Seguridad, a través del CNI, ya realiza tareas permanentes de monitoreo en distintos espacios digitales.

También anunció que se impulsarán reformas para fortalecer la regulación del acceso y uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes, con mecanismos de verificación y protección acordes con la edad y mayores responsabilidades para las plataformas digitales.