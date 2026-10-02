Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Tras los episodios de violencia registrados en escuelas del País, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un grupo de trabajo para exigir a las plataformas digitales que retiren contenidos que promuevan la violencia, el abuso o el acoso.

La decisión fue anunciada luego del ataque contra una maestra en una secundaria de Coahuila, cometido por dos ex alumnos, un hecho que la Mandataria calificó como «muy lamentable» y que se suma, dijo, a otros casos registrados en los últimos años.

«El día de ayer ocurrió un episodio muy lamentable, una situación muy lamentable en una escuela de Coahuila, unos jóvenes que entraron a la escuela y atacaron a una maestra. Hay algunos episodios similares que se han presentado en el País en los últimos años, son tres o cuatro», señaló.

Sheinbaum informó que pidió a los Secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch, y de Educación Pública, Mario Delgado, participar en la definición de medidas para enfrentar este tipo de violencia.

La Presidenta agregó que también ordenó integrar un grupo de trabajo coordinado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en el que participarán la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Transformación Digital.

«Estoy conformando un grupo de trabajo coordinado por la Consejera Jurídica, en el que participan la Secretaría de Seguridad, la Agencia de Transformación Digital, estamos invitando instituciones académicas, expertos», explicó.

Sheinbaum sostuvo que la primera tarea será establecer mecanismos para exigir a las plataformas digitales que retiren publicaciones que inciten a la violencia o estén relacionadas con abuso y acoso.

«El primer objetivo es exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido, en el momento en que encuentren comunicados o acciones que tiendan a la violencia, al abuso o al acoso, prohibir que haya ese tipo de publicaciones en las plataformas digitales», afirmó.

La Mandataria adelantó que el Gobierno también analiza otras medidas para aplicar en las escuelas, aunque no detalló su contenido y encargó a García Harfuch informar sobre el grupo de trabajo.

Sheinbaum hizo además un llamado a madres y padres de familia para vigilar los contenidos que consumen sus hijos en redes sociales, aunque sostuvo que las empresas tecnológicas tienen una responsabilidad en el problema.

«El llamado a padres y madres de familia para que estén muy atentos al tipo de contenidos que ven sus hijos en las redes sociales, pero una responsabilidad muy importante es de las plataformas digitales», expresó.