Antonio Baranda Agencia Reforma

Tras haber salido a la luz el video y luego de 21 días de que ocurrió el hecho, el Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que hubo ajusticiamiento por parte de elementos militares en contra de cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

«Sí, me informaron (del video) y ya se está actuando, al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir, nosotros no somos iguales a los anteriores Gobiernos. Entonces, cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables.

«Y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y ya están a punto de ponerse a disposición de las autoridades competentes a los responsables», comentó López Obrador.

Un presunto ataque a militares por parte de grupos armados en Nuevo Laredo, que dejó cinco delincuentes abatidos el pasado 18 de mayo, resultó ser una ejecución extrajudicial, según reveló un video difundido ayer por Univisión.

Testigos del día de los hechos aseguraron que los cinco sujetos chocaron en el vehículo en que viajaban y los soldados los bajaron vivos, los hincaron y les dispararon, aunque luego fueron reportados como abatidos en un enfrentamiento.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que la Sedena buscará actuar en contra de los elementos involucrados por el delito de ejecución extrajudicial.

«Se va a analizar pero, de entrada, la misma Secretaría de la Defensa está recomendando que se actúe por el presunto delito de ejecución extrajudicial. Es la Fiscalía la que va a hacer su trabajo, pero no hay encubrimiento porque nosotros no toleramos la violación de los derechos humanos y repito, aunque parezca disco rayado, no somos iguales», aseveró.

López Obrador mencionó que en Gobiernos anteriores las «masacres» se ordenaban desde arriba y consideró que lo ocurrido en Nuevo Laredo es un caso aislado.

«Antes las masacres se ordenaban desde arriba, la política, supuestamente de seguridad, pues la llevaba a cabo García Luna y era la de mátalos en caliente, era la guerra y a los heridos los mataban y había ajusticiamientos. Estos (como el de Nuevo Laredo) son casos aislados y cuando se dan se castigan, no se permiten; o sea que no somos iguales», añadió.