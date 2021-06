Staff Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-Algunas de las recomendaciones a quienes se vacunan contra el Covid-19 han sido evitar el consumo del alcohol por algunos días, no realizar ejercicios extenuantes, y en caso de presentar molestias, tomar paracetamol.

“Te dan la recomendación de no tomar en dos días alcohol, si te sientes mal que tomes paracetamol y si tomas medicamento regular no lo debes de suspender, no hay ningún problema”, contó Héctor Aldrete, quien acudió a vacunarse al módulo instalado en el Auditorio Benito Juárez.

Expertos consultados por Grupo REFORMA explicaron que la restricción para el consumo de bebidas alcohólicas no baja la efectividad de la vacuna, siempre y cuando la ingesta no sea en exceso.

Sin embargo, tomar algunas copas de alcohol sí retrasa su reconocimiento dentro del sistema inmune.

“Las vacunas evidentemente son un entrenamiento a tu sistema inmunológico, están metiendo una parte del virus para preparar a tus defensas para que cuando llegue el virus de verdad ya estén entrenadas y lo eliminen”, explicó Pedro Martínez Ayala, infectólogo del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”.

“Mientras más sano estés, mientras duermas mejor, mientras estés libre de tabaco y de alcohol, evidentemente tus defensas van a reaccionar mejor a la vacuna y van a producir anticuerpos de mejor calidad”, añadió.

Analy Ruiz, médica y coordinadora del módulo de vacunación del CUAAD, dijo que lo ideal siempre será que se evite el consumo de bebidas alcohólicas, al menos de dos a tres días posteriores a la vacuna.

Ambos especialistas hicieron énfasis en que después de la aplicación de la vacuna es necesario esperar dos semanas para considerar que se está complemente protegido.

Sin embargo, apuntaron que no se deben relajar las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, lavado de manos y sana distancia, ya que la vacuna no evita padecer Covid-19.