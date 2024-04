Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Siete horas después del reclamo de AMLO al Fiscal Alejandro Gertz, la FGR se disculpó porque uno de sus mando dijo que México era el campeón del fentanilo.

El Presidente ha reiterado que México no se produce fentanilo, pero pero el martes pasado Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, jefe de la Agencia de Investigación Criminal dijo que «México ha sido el campeón en la producción de metanfetamina y ahora fentanilo, y ha sido el mayor proveedor de riqueza y poder para diferentes organizaciones criminales», según expuso en una conferencia sobre drogas sintéticas.

Ayer por la mañana pidió a la FGR precisar la declaración del mando policiaco que calificó de «alarmista».

Horas después la dependencia emitió un comunicado para señalar que Gallo usó una palabra «inadecuada» y hasta ofreció una «disculpa pública».

«Utilizó una palabra inadecuada para destacar la larga historia y la magnitud de la lucha contra las drogas sintéticas en México, relacionando ese tema, con el actual problema del fentanilo», dijo la Fiscalía.

«Es evidente que dicha palabra fue inadecuada; y, en razón de ello, el Maestro Gallo se disculpa públicamente; explicando que el propósito, en el que evidentemente no debió usar esa palabra, era destacar el largo combate legal que ha tenido que llevar a cabo nuestro país para combatir la producción, el trasiego y la exportación de drogas sintéticas», señaló el comunicado.

«La AIC de la FGR cuidará puntualmente la información que emite, con objeto de que no se repita», agregó.