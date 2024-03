Durante un operativo, policías estatales lograron la captura de dos integrantes de un grupo de la delincuencia organizada que operaba en los estados de Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas. Los sospechosos se desplazaban en un automóvil Chevrolet Sonic azul, con placas de circulación de Aguascalientes, que contaba con reporte de robo con violencia. Fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado y quedaron bajo la investigación de los agentes del Grupo Localización de Vehículos de la PDI, por su posible involucramiento en asaltos carreteros en la región.

La identidad de los detenidos no se reveló. Los hechos ocurrieron el miércoles por la tarde cuando, en la carretera estatal No. 43, cerca de la comunidad La Tinajuela en el municipio de Asientos, policías estatales detectaron el vehículo circulando a exceso de velocidad. Al intentar detenerlo, el conductor ignoró las indicaciones e inició una fuga, que terminó cuando una patrulla le bloqueó el paso en el entronque con la carretera estatal No. 30, cerca del poblado de Pilotos.

Siguiendo protocolos de seguridad, los oficiales amagaron con sus armas al conductor y su acompañante, logrando someterlos y esposarlos. En la inspección del vehículo, encontraron dos pistolas tipo escuadra, un chaleco balístico y un dispositivo ponchallantas. La consulta en la base de datos de “Plataforma México” confirmó el reporte de robo con violencia del coche. Los detenidos, originarios de Jalisco, permanecían bajo investigación por la AEIC, sospechosos de estar implicados en otros delitos de alto impacto, incluido el robo de vehículos con violencia.