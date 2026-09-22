Natalia Vitela Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Tras la muerte de cinco recién nacidos en un hospital del IMSS en Durango, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el director general del Instituto, Zoé Robledo, se trasladó a esa entidad para atender el caso y dar seguimiento a la investigación sobre las causas de los fallecimientos.

La Mandataria aseguró que habló con Robledo la mañana de este martes para conocer la situación y señaló que el Instituto ya investiga lo ocurrido y mantiene contacto con las familias de los menores.

«Hoy en la mañana hablé con Zoé muy temprano para preguntarle el caso de los bebés, y él está yendo para allá y está atendiendo y viendo, ya están en investigación de qué fue lo que ocurrió y en atención a las familias», afirmó.

Los cinco recién nacidos murieron entre el 15 y el 19 de septiembre en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 del IMSS en Durango, donde el Instituto inició una investigación clínica y epidemiológica para determinar las circunstancias de los fallecimientos.

El IMSS informó que en el hospital fue detectada una bacteria, aunque señaló que su presencia no explica por sí sola las cinco muertes y que continúan los estudios para determinar si existe una relación entre los casos.

Padres de los recién nacidos acusaron negligencia y encubrimiento ante el posible brote bacteriano y reclamaron falta de información sobre las causas del deterioro y muerte de sus hijos.