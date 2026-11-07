José Díaz Briseño Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.- La grave derrota electoral de esta semana, en la que su Partido Republicano perdió el control del Capitolio, cobró ya la primera víctima en el círculo del Presidente Donald Trump con la salida de Susie Wiles como jefa de gabinete y la llegada del férreo asesor anti-inmigrante Stephen Miller.

Con dos años de lo que se prevé sean enfrentamientos directos con el Partido Demócrata, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, Trump anunció el encumbramiento de Miller, de 41 años, y considerado el arquitecto de la ideología populista antiinmigrante que enarboló desde la primera campaña presidencial.

«Creo que Susie hizo un muy buen trabajo, un trabajo excelente, pero Stephen también ha hecho un gran trabajo. A veces, en la vida, es necesario hacer algunos reajustes», dijo Trump a reporteros en la Casa Blanca.

Miller ocupaba el puesto de Subjefe de Gabinete y Asesor en Seguridad Interna desde donde ha sido el autor de la militarización de la frontera con México y de bombardeos contra supuestas narcolanchas.

Otras de las controvertidas acciones atribuidas al funcionario incluyen la separación de familias de migrantes irregulares y la clausura casi total de los programas de refugiados de EU.

«Miller es el arquitecto de las políticas más bárbaras e inhumanas de esta Administración. Trump no podría haber hecho una elección peor. Nuestras mayorías demócratas lo combatirán hasta el final», dijo Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado.

En tanto, el líder demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, vinculó a Miller a los letales tiroteos policiales contra gente que protestaba por el control migratorio a inicios de año y que dejaron dos muertos.