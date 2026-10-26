Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Tras los problemas de abasto de medicamentos, contratación de personal y atención médica que enfrenta el IMSS, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes que su Gobierno pondrá ahora la mira en el ISSSTE, con una revisión integral de sus necesidades de médicos, trabajadores e infraestructura hospitalaria.

La Mandataria informó que la evaluación del Instituto comenzó hoy y aseguró que existen recursos suficientes para atender las deficiencias que se identifiquen, particularmente en materia de personal e instalaciones médicas.

«Y el día de hoy, iniciamos con el ISSSTE con la revisión de todas las condiciones de ISSSTE», señaló Sheinbaum, quien explicó que se determinará cuántos médicos y trabajadores adicionales requiere el organismo, así como las necesidades de infraestructura.

El anuncio ocurre después de que el Gobierno federal emprendió una serie de acciones para atender los problemas del IMSS, entre ellas la regularización de trabajadores contratados durante la pandemia, ajustes salariales y la modernización del sistema de distribución de medicamentos.

En el caso del ISSSTE, Sheinbaum sostuvo que una parte importante de la infraestructura hospitalaria permaneció abandonada durante administraciones anteriores, por lo que la revisión también buscará identificar inmuebles que puedan rehabilitarse para ampliar los servicios.

Como ejemplo mencionó el Hospital Vasco de Quiroga, en Morelia, Michoacán, que visitó el domingo y cuya rehabilitación representa una inversión aproximada de 370 millones de pesos.

Explicó que el inmueble había quedado abandonado después de la construcción de otro hospital del ISSSTE y que actualmente se trabaja en su recuperación integral, incluida la adquisición de nuevo equipamiento médico.

La Mandataria también mencionó la rehabilitación de un hospital en Cuernavaca, Morelos, que permanecía abandonado y que, aseguró, ya se encuentra en operación.

Sheinbaum adelantó que el Gobierno tiene previsto iniciar en enero de 2027 un programa de ampliación de consultorios del ISSSTE, que continuará durante el resto del año.

En materia de medicamentos, afirmó que el Instituto registra actualmente un mejor nivel de entrega que el IMSS y el IMSS-Bienestar, lo que atribuyó al sistema de distribución desarrollado por su director, Martí Batres.

Admitió que el tamaño del ISSSTE facilita el suministro de insumos médicos, debido a que cuenta con una red de atención más pequeña que las otras dos instituciones federales de salud.