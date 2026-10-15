Tras choque, automovilista habría golpeado y amenazado a mujer

Un percance vial terminó en una agresión a golpes y amenazas de muerte contra una mujer, presuntamente a manos de un automovilista que ahora enfrentará un proceso penal por lesiones dolosas y amenazas.

El acusado fue identificado como Abraham “N”, quien habría atacado a la conductora el pasado 7 de octubre, en el cruce de la avenida San Francisco de los Viveros y la calle San Pedro, en el fraccionamiento Ojocaliente III, al oriente de la ciudad de Aguascalientes.

De acuerdo con las investigaciones, después de un incidente de tránsito, el sujeto le cerró el paso a la mujer, bajó de su automóvil y comenzó a patear la parte delantera del vehículo de la afectada, causándole daños.

La situación empeoró cuando la conductora descendió de su unidad, pues el individuo presuntamente la empujó hasta derribarla. Cuando consiguió levantarse, recibió varios puñetazos en la mejilla y la cabeza.

Durante el ataque, Abraham también habría amenazado con desaparecerla y quitarle la vida.

Policías municipales intervinieron y detuvieron al sospechoso, quien fue entregado al Ministerio Público.

Tras revisar las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, un juez calificó de legal la detención y lo vinculó a proceso por lesiones dolosas y amenazas.

El acusado enfrentará el procedimiento en libertad, sujeto a diversas medidas cautelares, entre ellas acudir mensualmente ante la autoridad, restricciones para desplazarse y acudir a determinados lugares, permanecer bajo vigilancia y no acercarse ni comunicarse con la víctima.