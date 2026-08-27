Tras agredir a su pareja, su destino fue la Fiscalía

Policías del Mando Coordinado detuvieron a Jairo “N”, de 38 años, luego de que fuera señalado por presuntamente agredir física y verbalmente a su pareja sentimental, una mujer de 34 años, en el municipio de San Francisco de los Romo.

La intervención se registró sobre la calle Felipe Ángeles, en Puertecito de la Virgen, luego de que los uniformados recibieran vía frecuencia de radio un reporte por una agresión mientras realizaban labores de vigilancia.

Al llegar al sitio, los oficiales se entrevistaron con la mujer afectada, quien manifestó que había sido víctima de agresiones físicas y verbales por parte de su pareja sentimental e identificó como presunto responsable a Jairo “N”.

Ante el señalamiento, los policías realizaron la detención del hombre y posteriormente lo trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

El detenido quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno, instancia que determinará su situación jurídica conforme avance el procedimiento correspondiente.