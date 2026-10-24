Las organizaciones transportistas de Aguascalientes, CANACAR, HAMOTAC y CONATRAM, se sumarán este lunes a un paro indefinido en el transporte de mercancías, con la participación de cerca de 23 mil unidades, en protesta por los cambios propuestos al estímulo fiscal que permite acreditar el pago de peajes en autopistas.

En rueda de prensa, el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en la entidad, Roberto Díaz Ruiz, destacó que, por primera ocasión, las organizaciones transportistas se sumarán a una movilización conjunta bajo el lema “México ya no aguanta más”, convocada por el sector para exigir atención a diversas problemáticas.

Acompañado por los dirigentes locales del transporte de carga, Óscar Santana Rodríguez, de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), y Gilberto Inés Rodríguez, subdelegado de HAMOTAC, señaló que corresponde a la presidenta de la República tomar medidas para ajustar el límite de ingresos que permite acceder al estímulo fiscal por el pago de casetas, pues la modificación impactaría las finanzas de las empresas de autotransporte de carga.

Además, indicó que el sector enfrenta problemas de inseguridad, costos de protección para operadores y unidades, así como pérdidas de tiempo y trámites administrativos cuando sus vehículos son robados y posteriormente recuperados.

Díaz Ruiz señaló que los transportistas esperan que durante el fin de semana se adopten medidas que permitan evitar afectaciones a sus clientes y al cumplimiento de sus contratos. Sin embargo, confirmó que el paro está planteado por tiempo indefinido, por lo que su duración dependerá de la respuesta de las autoridades federales.

De acuerdo con las estimaciones presentadas, la suspensión de actividades podría generar pérdidas de alrededor de 4 mil 700 millones de pesos a nivel nacional tan solo durante el lunes.

Otro de los puntos de preocupación para el sector es la cobertura de los seguros en las autopistas, en un contexto en el que las empresas deben asumir gastos relacionados con la operación y la seguridad de sus unidades.