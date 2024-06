Las empresas transportistas destinan el 12% de sus ingresos a gastos en prevención de asaltos en carreteras, señaló el presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria del Autotransporte de Carga, Roberto Díaz Ruíz.

Este tipo de gastos no estaban considerados en la operación de las compañías de autotransporte de carga, ya que durante muchos años no representaban una realidad, manifestó.

El líder transportista señaló que, aunque se ha registrado una disminución de la incidencia delictiva del 5.7% en lo que va de 2024, en comparación con el año 2023, esta reducción es insuficiente para viajar con tranquilidad en las carreteras.

Advirtió que el fenómeno de asaltos carreteros se mantiene desde hace tres sexenios, por lo cual las empresas deben reforzar las medidas de autocuidado como alternativa para contener estos robos.

El traslado a Encarnación de Díaz, ubicado a 20 kilómetros de los límites de la carretera federal 45 Sur en Aguascalientes, sigue siendo un recorrido inseguro, por lo cual se debe pensar más de dos veces en realizarlo, lamentó.

Las condiciones de inseguridad en las carreteras del país son una constante, afectando tanto a la población en general como a las empresas de transporte de carga, pues se siguen registrando robos de autos particulares, afirmó.

Las expectativas de la industria del autotransporte de carga son que la reducción de la incidencia de asaltos carreteros pueda mantenerse en los actuales porcentajes y no repunte, enfatizó.

Díaz Ruíz señaló que se aguarda la designación de funcionarios en materia de infraestructura y seguridad que asumirán en la nueva administración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, con el objetivo de establecer coordinación para el seguimiento de más medidas de seguridad en los tramos federales.