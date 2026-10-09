Pese al incremento en los costos de operación y las dificultades de liquidez que enfrenta el sector, los transportistas de carga han evitado trasladar de manera acelerada estos impactos a sus clientes, por lo que no se ha generado una “carrera alcista” en los precios de los fletes, afirmó Roberto Díaz Ruiz, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en Aguascalientes.

Explicó que las tarifas de transporte generalmente se negocian entre los prestadores del servicio y los usuarios hacia el cierre de cada año, para comenzar a aplicarse durante los primeros meses del siguiente, por lo que hasta el momento los costos se han mantenido relativamente estables.

Díaz Ruiz advirtió, sin embargo, que esta estabilidad representa un esfuerzo importante para las empresas del sector, que enfrentan presiones por los costos de operación, seguros y, principalmente, problemas de liquidez.

“No, no viento en popa nada. Estamos sufriendo”, sostuvo el dirigente empresarial, al señalar que las empresas transportistas incluso han tenido que financiar a algunos de sus propios clientes, situación que limita su capacidad para cubrir oportunamente sus compromisos con proveedores.

Detalló que algunos usuarios se financian directamente con los transportistas, debido a los plazos de pago, lo que genera una presión adicional sobre el flujo de efectivo de las empresas.

El presidente de CANACAR Aguascalientes destacó que contener el incremento de las tarifas resulta relevante para evitar mayores presiones inflacionarias, al considerar que cualquier aumento acelerado en los costos logísticos termina repercutiendo en los precios de diversos productos.