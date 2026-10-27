La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y otras organizaciones del sector acordaron retirar definitivamente los bloqueos carreteros y suspender las manifestaciones, luego de una reunión con representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), celebrada este martes 27 de octubre.

El acuerdo contempla la instalación de mesas de trabajo con distintas dependencias federales para atender las demandas de los transportistas, principalmente en materia de seguridad carretera, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales.

De acuerdo con el comunicado número 138 de la Segob, durante el encuentro los representantes del autotransporte de carga expusieron sus planteamientos y establecieron una ruta de atención para dar seguimiento a las problemáticas que enfrenta el sector.

Como parte de los compromisos alcanzados, las organizaciones participantes aceptaron retirar de manera definitiva los bloqueos y suspender las movilizaciones relacionadas con el transporte de mercancías, con el propósito de evitar nuevas afectaciones a la circulación vehicular.

La dependencia federal informó que, mediante la Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno, coordinará las próximas reuniones con las autoridades correspondientes para revisar las peticiones y dar seguimiento a los acuerdos.

Entre los temas que serán abordados destaca la seguridad en las carreteras, una de las demandas incluidas por los representantes del transporte de carga, además de las condiciones de infraestructura y los asuntos laborales y fiscales que involucran a esta actividad económica.

En la reunión también participó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), como parte del acompañamiento a las conversaciones entre las organizaciones transportistas y las autoridades federales.

Aunque se anunció el retiro definitivo de los bloqueos, el comunicado no precisa las carreteras involucradas, las fechas en que comenzarán las mesas de trabajo ni los plazos establecidos para atender las demandas del sector.

Tampoco se detallaron los mecanismos para verificar el cumplimiento de los compromisos, por lo que quedará pendiente conocer los resultados de las próximas reuniones.