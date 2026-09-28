Transmitirán show de Shakira

CDMX. — Amazon Music y la cantante colombiana anunciaron la transmisión global en vivo desde la última parada de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, durante su residencia europea ES Latina en Madrid.

La presentación se transmitirá este sábado 3 de octubre, y será la primera transmisión global en vivo de un concierto completo de Shakira.

Los fans en México podrán sintonizarla a partir de las 12:45 horas en la aplicación de Amazon Music y Prime Video.

La transmisión en vivo es parte de «Las Mujeres que Impulsan la Música Latina», una celebración anual de Amazon Music de los artistas, sonidos y movimientos culturales que definen la música latina.