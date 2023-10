Transgrede Yovoy leyes monetarias

Los camiones urbanos YOVOY están obligados a cobrar pasaje en efectivo, como una alternativa a la implementación de pago exclusivo con tarjeta electrónica en algunas de sus rutas, señaló el representante de la Federación de Colegio de Abogados, Salvador Farías Higareda.

Advirtió que obligar a los usuarios a utilizar solamente tarjeta de prepago para el camión urbano resulta violatorio a las leyes monetarias mexicanas, como ya aplica de manera en el caso de rutas Penal, la 20 y la 40.

Las autoridades de la Coordinación de Movilidad en el Estado deben prever que haya un esquema dual de opciones al usuario entre pago electrónico o en efectivo, porque definir un solo método de pago es ilegal.

Explicó que el condicionamiento para el uso exclusivo de efectivo en transacciones o compras también resulta ilegal y las autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor están facultadas para sancionar estas exclusiones.

“La ley monetaria en este país dice que debe ser en moneda, no en traslado. Cuando dicen pago sólo en efectivo, cuando no se aceptan billetes de 500 o de 1000, no puedes obligar a la gente. Debe haber esa dualidad de tarjeta o efectivo”, manifestó.

Farías Higareda señaló que en el caso de que una persona se viera afectada por verse imposibilitada de pagar su camión con efectivo, las autoridades están obligadas a sancionar a esa unidad, por lo cual las autoridades deben permitir el cobro con dinero.

Existen antecedentes de este tipo de exclusiones que las autoridades han sancionado, como el condicionamiento de pago de boletos a espectáculos condicionados con tarjetas, entre otras prácticas en las que se demerita el uso del efectivo en perjuicio de los trabajadores que usan las monedas y billetes.

La Coordinación de Movilidad informó que el próximo 15 de octubre se sumarán al pago exclusivo con tarjeta de prepago las rutas 18, 35, y 48.