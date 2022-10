Por Dra. Ednna Milvia Segovia Miranda

A las mujeres trans y de género diverso no sólo se les mata como mujeres, con una saña sexual desbordante, sino que se les mata también socialmente por desobedecer el mandato biologicista de resignarse a vivir en un cuerpo cuyo género ha sido asignado médicamente y con el cual no se identifican, con lo cual se les borra del mapa conceptual de lo posible y de lo enunciable. En lo que va del año el Observatorio de Personas Trans Asesinadas ha reportado “325 casos de homicidios de personas trans y género-diversas”. Quise iniciar este texto con este recordatorio de cifras y de muertas para hablar del estado de emergencia y del contexto en el que las mujeres trans, las mujeres cisgénero y otros devenires minoritarios tienen que sobrevivir.

Y a todo esto, ¿qué es el transfeminismo?

El transfeminismo es una corriente del feminismo que amplía los sujetos del mismo a otras personas que no son mujeres cisgénero (persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer). Pero el concepto de transfeminismo va más allá de obtener la liberación de la mujer, sino que entiende el propio concepto de género como una construcción que se utiliza como herramienta de opresión. Se trata de un movimiento de resistencia que entiende el género como un sistema de poder que produce, controla y limita los cuerpos, para adaptarlos al orden social establecido, pretendiendo modificar, ampliar, alterar y transformar los códigos que rigen todas estas construcciones sociales. Es quizá la tercera ola del feminismo y tiene una gran influencia del activismo LGBT (personas Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans) y la teoría queer (que rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales y fijas) especialmente desde la visión transgénero; así como de tendencias antirracistas y postcoloniales, y de movimientos políticos que buscan la abolición de la segregación social.

Son las personas transgénero (personas que tienen una identidad o expresión de género que difiere del sexo que se les asignó al nacer) las que fuerzan a las sociedades a replantearse sus puntos de vista convencionales sobre el sexo y el género, que es exactamente lo mismo que las feministas llevan años intentando. Las feministas buscan ser juzgadas por sus méritos mas no por su género. Las transfeministas quieren ser juzgadas de la misma manera, no por su género asignado al nacer, ni por su identidad sexual real, sino por sus méritos. La reivindicación del término “travesti”, de origen peyorativo, es también una de las muchas insubordinaciones epistémicas y políticas emprendidas por las personas transfeministas, el lenguaje protagoniza, desde luego, su propia transformación en boca de quienes se nombren transfeministas y se habla de “cuerpa” en lugar de “cuerpo”; “sujeta” en lugar de “sujeto”; “cistema” en lugar de “sistema”; “binarie” en lugar de “binario” o “binaria”, entre otras.

Los transfeminismos enfrentan varias barreras, como son la falta de recursos para generar espacios transnacionales de integración, construcción de comunidad y lucha, pero sobretodo enfrentan los ataques transfóbicos tanto por parte de grupos conservadores como de sectores transexcluyentes de los feminismos que ponen en riesgo los avances obtenidos y amenazan institucional y cotidianamente sus vidas y sus derechos. Sin embargo, el desafío más urgente es la violencia estructural que mata en las esquinas de las calles a las mujeres trans y travestis, pero que también mata las posibilidades de acceder a educación, empleo, salud o vivienda y otras condiciones de vida digna. Pues cada persona tiene el derecho de definir su propia identidad y exigir que la sociedad le respete; expresar el género sin miedo a la discriminación o violentación; pues cualquiera que sea la libertad por la que se luche debe ser una libertad basada en la igualdad.

