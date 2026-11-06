Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En los juzgados del Reclusorio Sur de la CDMX el juez mexicano Luis Benítez Alcántara pactó sobornos con un presunto narco para dejarlo libre. Recibió el dinero en sus cuentas y el Gobierno mexicano no pareció advertirlo. Fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que logró su captura.

Benítez, acusado de recibir un soborno de 2 millones de dólares para liberar a un cómplice de Ryan Wedding, ex atleta olímpico de Canadá señalado por EU como líder de una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína y asesinatos, cayó el pasado domingo en Colombia tras una petición directa de Washington.

El Departamento de Justicia de EU informó que el juez de 49 años, originario de la CDMX, fue arrestado el domingo y enfrenta una acusación federal de nueve cargos.

Se trata del primer juez federal mexicano acusado por EU, país que ya solicitó su extradición desde Colombia para que responda ante la justicia estadounidense.

De acuerdo con la acusación presentada el 4 de septiembre, Benítez presuntamente aprovechó su cargo como juez de distrito para facilitar la liberación de Andrew Clark, de 36 años, identificado como el segundo al mando de la organización criminal encabezada por Wedding.

Clark había sido detenido en Jalisco, en octubre de 2024, por acusaciones de narcotráfico, asesinato e intento de asesinato en EU.

Tras su captura, compareció ante Benítez, quien estaba encargado de supervisar su procedimiento de extradición.

En noviembre de ese año, Estados Unidos solicitó formalmente la entrega del narcotraficante canadiense. Sin embargo, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, Clark transfirió aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante intermediarios y pagos fraccionados para conseguir su liberación.

Durante ese periodo, también habría negociado el pago de 2 millones de dólares directamente al juzgador para obtener una resolución favorable.

El 24 de febrero de 2025, el mismo día en que presuntamente recibió la totalidad del soborno, Benítez concedió la libertad bajo fianza a Clark y ordenó su liberación. Días después, el narco fue detenido nuevamente y extraditado a EU, donde continúa sujeto a un proceso penal.

Benítez cuenta con una trayectoria de más de dos décadas dentro del Poder Judicial de la Federación, pero su historial de decisiones tiene manchas. Por ejemplo, liberó al único acusado en el caso de espionaje de Pegasus contra periodistas.

Ayer se informó también que Édgar Aarón Vázquez Alvarado, el líder del Cártel Nuevo Imperio -con operaciones en la zona metropolitana del Valle de México-, señalado por EU de proteger en México a Wedding, fue abatido durante un enfrentamiento con policías en el Estado de México.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que el 19 de noviembre de 2025 Vázquez Alvarado fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EU, que lo señaló de brindar protección al canadiense Wedding en México y utilizar sus contactos policiales para localizar objetivos de la organización criminal.