La famosa ventanilla única es un compromiso que periódicamente asumen los tres niveles de Gobierno, pero que nunca cumplen, por lo que todo queda en palabrería y acuerdos de papel, lo que indefectiblemente perjudica a todo aquel que trata de iniciar un negocio o una construcción, ya que se mantiene la costumbre de que cada administración tenga su propia oficina para atender y resolver las solicitudes, el problema estriba en que cada una tarda semanas y hasta meses en resolver, con lo que esto significa para el solicitante.

Esta actitud de quienes son los responsables de darle solución a las peticiones actúan como aquel secretario de un juzgado, que en el siglo pasado escuchaba la súplica de los abogados para que le diera trámite a las sentencias y la respuesta era la misma: aquí hay tres cajones, en el primero están las que están por salir, en el segundo están en lista de espera y en el tercero tardarán un tiempo, pero de ti depende en cuál de los cajones quieres que esté tu caso.

Actualmente una simple firma retrasa el comienzo que estaba programado, afirmándose que “el jefe no ha tenido tiempo de firmarlos”, cuando para eso les pagan y por eso está ahí, sin embargo el interesado se encuentra atado a un burocratismo hasta cierto punto enfermizo.

En la reunión que sostuvo el gobernador Martín Orozco con autoridades municipales capitalinas fue muy claro, que para darle celeridad a la aprobación de desarrollos inmobiliarios se requiere conjuntar esfuerzos entre ambas instancias. Les dijo que es necesario un trabajo coordinado en beneficio de los proyectos que hay sobre el particular y que cada quien haga propia la inquietud de los empresarios del ramo, con lo que se contribuirá a que se creen nuevas fuentes de empleo, que es otro de los retos en que todos deben estar inmersos.

El mandatario precisó que actualmente, para dar el permiso para nuevos fraccionamientos habitacionales y para uso industrial y comercial “se enfrentan a una serie de obstáculos de tiempo y burocracia, lo que pone freno a la economía de las familias y al desarrollo económico de los inversionistas”.

De cara a esta situación Orozco Sandoval requirió sumar ánimos entre ambas administraciones y con ello terminar la espera que a veces es de meses, cuando tiene que ser con la mayor rapidez posible, con lo que evitará detener la derrama económica que traen consigo este tipo de programas, debiendo actuar en todo momento con legalidad y transparencia, además de la premura que demandan las circunstancias.

También se habló de actualizar el Código de Ordenamiento Territorial y Vivienda, que a decir de Carolina López López, secretaria de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral del Gobierno del Estado, se debe acabar con la dualidad de funciones y dar prontitud a los trámites que están relacionados con el tema que abordó Martín Orozco.

Ojalá que en el tiempo que le falta para concluir su mandato, el titular del Poder Ejecutivo y conjuntamente con el Ayuntamiento que recién acaba de iniciar, se logre un avance sobre este asunto que tanto interesa a los empresarios del sector inmobiliario y de otras ramas de la economía.

RUPTURA TOTAL

Lo que parecía un debate pasajero se ha convertido en el rompimiento entre Martín Orozco y Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional, al grado que el gobernante lo retó a un debate “cuando quiera y en donde quiera” y como respuesta, Cortés lo excluyó de la reunión que sostuvo con los mandatarios de origen panista.

El pasado día 15 tuvo lugar en Yucatán el encuentro del presidente del PAN con los gobernadores María Eugenia Campos Galván, de Chihuahua; Mauricio Vila Dosal, de Yucatán; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; José Rosas Aizpuru, de Durango; Mauricio Kuri González, de Querétaro; Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, y Diego Sinhué Rodríguez, de Guanajuato; el único que no estuvo fue Martín Orozco, de Aguascalientes.

Pese a todo, Cortés publicó un tuit en el que menciona: “Me reuní con la y los gobernadores panistas, platicamos sobre los retos que vienen y me da gusto saber que vamos unidos y fuertes a enfrentarlos. No hay duda, somos la única opción para corregir el rumbo del país porque los mejores gobiernos son de Acción Nacional”. Se abstuvo de mencionar la ausencia de Orozco, si le cursó la invitación y él se negó a asistir.

El choque de trenes se dio cuando Orozco Sandoval recriminó al presidente del PAN por las derrotas que sufrió el partido en el pasado proceso electoral, en que no fue capaz ni siquiera de retener las gubernaturas panistas, además de la actitud derrotista que ha demostrado al asegurar que de las seis que estarán en juego en junio de 2022 sólo la de Aguascalientes está seguro de ganar, con lo que envió un mensaje negativo a la militancia de las otras cinco entidades.

Orozco aseguró que en una plática que sostuvo con Cortés éste le comentó que también veía difícil el panorama para 2024, lo que de inmediato fue negado por el dirigente el 3 de noviembre, al publicar en un tuit: “¡Mientes, Martín Orozco! No le hagas el juego a López Obrador, la gran batalla y el adversario está afuera, no dentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022”.

El pasado 13 de noviembre, Martín Orozco consideró que la renuncia de la senadora Martha Márquez a su militancia en Acción Nacional no se puede considerar una desbandada, aún cuando ha habido cancelaciones de “otros tantos que han decidido salir de sus filas en los últimos tiempos”, porque todavía “hay muchos que queremos al partido, simplemente se debe tener paciencia y sí, la pequeña mafia tarde o temprano saldrá. Dijo que ha optado por hablar lo menos posible de temas partidistas, pero sobre el que él milita “soy muy crítico, porque siempre lo he sido, lo he dicho, no estoy de acuerdo en cómo se lleva el partido y no es un tema de capricho o de no coincidir con el presidente, simplemente hay que ver resultados”.

Sostuvo que la invitación a Marko Cortés es para que atienda el llamado “donde quiera y como quiera, sobre los resultados de Aguascalientes, a ver si esos no aportan al propio partido (…), y que no se justifique con un pequeño aumento en diputaciones federales, puesto esto fue con una alianza que en mucho empujó la iniciativa privada”.

VA CON TODO

La senadora Marta Márquez Alvarado no se anduvo con ambages al denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR), por corrupción, a la ex presidenta municipal Teresa Jiménez y a una funcionaria del Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional (PAN).

Una vez que renunció a su militancia la legisladora se mueve sin atadura alguna, por lo que la revelación que hizo hace unas semanas en contra de Jiménez hoy la hace de manera oficial en la máxima instancia de investigación, que deberá realizar las indagatorias necesarias para determinar si efectivamente hay algún grado de responsabilidad en las imputadas y de ser así proceder en consecuencia.

En la acusación que presentó en la FGR, Márquez Alvarado refiere que Teresa Jiménez entregó contratos para modernizar luminarias, pero lo hizo a sobreprecio y favoreciendo empresas relacionadas con panistas, en este caso la presidenta de la Comisión de Justicia del CEN del PAN, Jovita Morín Flores, como socia de la empresa MD Iluminación, que recibió contratos del Ayuntamiento de Aguascalientes para la sustitución de luminarias.

Ante esta denuncia consideró que Marko Cortés debería pedir la renuncia de Jovita Morín y llamar a cuentas a Teresa Jiménez y a sus funcionarios, pero lejos de ello “en mi última plática con él, dijo que es la Fiscalía, que no puede hacer nada, está totalmente cegado”.

Para llegar a las últimas consecuencias, el 7 de octubre presentó la denuncia ante la FGR, asegurado que está dispuesta a emprender una lucha “contra la corrupción, contra recibos caros de agua, contra el endeudamiento del Municipio capital, contra todo esto que a final de cuentas están abusando de las familias de Aguascalientes”.

Pidió a las autoridades de todos los niveles que hagan algo sobre el particular, y los que tengan que renunciar que lo hagan y de manera particular exhortó a los regidores y regidoras a pedir cuentas y aclaraciones que correspondan.

“Hubo una serie de hechos donde endeudaban al Ayuntamiento y ahora esta nueva administración de Leonardo Montañez nos recibe con una Ley de Ingresos con un aumento al ISABI. Convoco a que estemos atentos a esos temas y a no dañar más las finanzas de las familias de Aguascalientes, porque en el tema del agua sí se daña gravemente al bolsillo de la gente y no ha habido una solución clara y contundente”.

RECHAZA LO VISIBLE

Ante las denuncias públicas de los gobernadores de Durango y Aguascalientes, de que Zacatecas es un peligro para ambas entidades debido al alto nivel de criminalidad que registra, el mandatario zacatecano David Monreal Ávila aseguró que es mentira lo que señalan, que en todo caso es una situación que agobia a todo el país, por lo que entre todos deben contribuir a su solución.

Lo cierto es que luego del secuestro y asesinato del director de la policía de Loreto y dos de sus colaboradores y cuyos cuerpos fueron “sembrados” en la cercanía de la comunidad de Crisóstomo, perteneciente del municipio de Asientos, Ags., las alertas en Aguascalientes se fueron al máximo redoblándose la vigilancia en los límites con el vecino estado, cuidado que creció a su mayor potencia ante la aparición de 10 cuerpos colgados en un puente que se ubica en Cuauhtémoc, Zacatecas, municipio que colinda con Cosío, Ags.

Lo anterior obligó al gobernador Martín Orozco Sandoval a exigir a la vecina entidad que ponga orden en su casa, ya que no es posible que los habitantes de los municipios aledaños a Zacatecas tengan que sufrir agresiones de las bandas que con toda impunidad se desplazan en localidades zacatecanas e ingresan a las de Aguascalientes para cometer sus tropelías.

Por su parte el titular del Ejecutivo de Durango, José Rosas Aispuro, pidió a los habitantes de su entidad no viajar a Zacatecas, principalmente de noche, por los hechos violentos que también les afectan a las comunidades duranguenses cercanas.

La respuesta de David Monreal no pudo ser más pedestre, al pedir a sus colegas dejar “su visión limitada” en materia de seguridad y les demandó trabajar juntos para salir adelante. En Fresnillo, municipio que gobierna su hermano Saúl Monreal Ávila, considerado el lugar más inseguro del país de acuerdo con la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el mandatario dijo: “Escucho con tristeza estas expresiones tan limitadas de algunos gobernadores vecinos que quieren exculpar su responsabilidad y ya les gustó Zacatecas”. Aseguró que “muchos de ellos vienen a sembrar sus muertitos”, por lo tanto “deberían de hacerse responsables de manera seria y objetiva” y exigió “dejar de curarse en salud. Que asuman con seriedad porque es más complejo de lo que se cree”.

Pese a la negativa de reconocer que hay una descomposición total en el renglón de seguridad, David Monreal destituyó el pasado 19 de setiembre al secretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo López Bazán, y en su lugar designó al general brigadier en retiro Adolfo Marín Marín. En un mensaje, Monreal manifestó: “En la lucha por recuperar la tranquilidad y la paz de nuestro estado, esta tarde (anteayer) tomé protesta a Adolfo Marín Marín como secretario de Seguridad Pública de Zacatecas. El objetivo primordial es garantizar que prevalezca el Estado de Derecho en acciones concretas”. El militar se enfrenta al mayor reto de su vida, ya que como dijera Martín Orozco, “Zacatecas está que arde” y a lo que podría agregarse: Fresnillo va a la cabeza en materia de delincuencia organizada.

El general Marín pidió a los directores de seguridad pública de todos los municipios que se sumen a las acciones que emprenda el mando estatal, sin embargo, debería darse a la tarea de resolver el grave problema que enfrenta Cuauhtémoc, cuyo alcalde Francisco Arcos Ruiz (PVEM), un día antes de que aparecieran los 10 “colgados”, alertó a los ciudadanos mediante un video de lo que se aproximaba ante la renuncia de los policías: “Tres de los policías del Municipio de Cuauhtémoc se dieron de baja y estamos esperando el último turno a ver qué pasará. Cuídense mucho, no salgan de sus casas, si no es necesario, salgan a trabajar, al mandado. No es una indicación, es una invitación para que tengan en cuenta su propia seguridad”.

Por su parte, el fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, consideró que esta entidad se encuentra rodeada por territorios en conflicto y vaya que no le falta razón, porque la elevada ola de criminalidad se presenta no sólo es en Zacatecas sino en Jalisco y Guanajuato, lo que exige un mayor esfuerzo para evitar la temida “operación cucaracha” y que se llegue a los niveles que se encuentran esos lugares.

CUATRO LOS ESCOGIDOS

Como era de esperarse, la publicación de cuatro nombres como aspirantes morenistas a la precandidatura al Gobierno del Estado, desató una serie de inconformidades entre los que fueron desplazados y no se anduvieron por ramas para acusar que todo es una simulación, máxime que fue el Consejo Nacional el que aprobó las litas de los participarán en la interna en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

En el caso local están Nora Ruvalcaba Gámez, Flavia Narváez, Daniel Gutiérrez y Aldo Ruiz. La primera en la lista, Nora Ruvalcaba, es tal vez la más conocida por su activismo que data desde su etapa como diputada local y regidora del PRD, y que más tarde siguió los pasos del actual presidente de la República, por lo que se involucró en las protestas que se registraron en 2006 cuando el tabasqueño aseguró que Felipe Calderón y los panistas le “robaron” el triunfo y seis años después continuó respaldándolo en su afán de obtener el máximo cargo del país, lo que finalmente logró en 2018.

Por su parte, Daniel Gutiérrez es actualmente senador, pero en los tres años que lleva en el encargo se desconoce qué ha hecho por Aguascalientes; en tanto, Aldo Ruiz tiene en su hoja curricular que fue presidente estatal del partido morenista y luego delegado de la Secretaría del Bienestar, del que fue renunciado para que su lugar lo ocupara Nora, que actualmente lo ostenta. De Flavia Narváez sólo se menciona que es una propagandista del partido.

El mismo día en que se dio a conocer la decisión del Consejo Nacional de inmediato hubo reacciones de los que fueron “borrados”, como es el caso de Arturo Ávila, que en dos ocasiones ha sido derrotado como candidato a la Presidencia Municipal de Aguascalientes y ahora que iba por la “grande” lo dejaron al margen. Dijo que le parece ilógico que no se le tomara en cuenta, pese a que en todas las encuestas aparece a la cabeza, por lo que confió que en que “esta lista no es definitiva. En mi caso sería un despropósito no mandar a la encuesta a su mejor carta, o por lo menos no permitirle medirse. Es un error dejar en manos de los consejos estatales la decisión, que el Consejo Nacional no cambiara las listas, porque los aspirantes pasaron por un filtro nada justo”.

Por su parte, la diputada local Natzielly Rodríguez expresó: “Deberían reconsiderar. No ha cambiado absolutamente nada (del proceso anterior cuestionado), no han tenido la voluntad de tener un acercamiento con los actores para que podamos llegar en unidad”; reiteró que debería haber un sondeo y de ahí sacar a los mejores posicionados.