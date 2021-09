Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló ayer que los españoles trajeron la viruela a México, pero no la vacuna contra la enfermedad que, en tiempos de la Conquista, provocó la muerte de la mitad de la población.

“Ahora que se generó esta polémica es cosa de decirle a los que defienden las invasiones: ¿Qué adelanto tuvimos? Sí la universidad, sí la imprenta, sí otras cosas, desde luego”, expresó.

“Pero cuando llegaron los conquistadores, lo que es México hoy contaba con 16 millones de habitantes y tres siglos después México apenas tenía ocho millones, porque se trajo la viruela, y en tres siglos ni siquiera fueron capaces de crear una vacuna; lo que ahora llevó un año, en aquel entonces consumió tres siglos. Entonces ¿dónde está el adelanto?”, cuestionó.

Manifestó que no pretende culpar a nadie por lo ocurrido, pero aprovechó para pedir al Gobierno español que modifique el contenido de los libros de texto, en los que se enseña a los estudiantes que la Conquista fue para civilizar a los pueblos prehispánicos.

“¿Cuál es la esencia de la civilización?, ¿cuál es lo principal? El ser humano y, si en vez de aumentar la población, se redujo ¿dónde está el progreso? No estoy culpando a nadie, nada más es: a ver, vamos debatiendo”, planteó.

“Y nosotros queremos mucho, mucho, mucho al pueblo español, que es un pueblo trabajador, honesto, es un pueblo hermano, pero esto no tiene que ver con el pueblo español, esto tiene que ver con las élites, que tienen una arrogancia, ínfulas de superioridad, no saben ser humildes”.

López Obrador cerró su comentario con un viva para España y otro para México.