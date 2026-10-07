Un choque entre un tráiler y una camioneta Toyota Hilux se registró sobre una terracería del municipio de Pabellón de Arteaga, luego de que el operador de la pesada unidad realizó una maniobra de vuelta a la izquierda sin las debidas precauciones. El accidente dejó únicamente daños materiales.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 2 de la terracería estatal número 130, en el tramo que conecta las comunidades de Emiliano Zapata y San Luis de Letras, donde elementos de la Policía Estatal de Carreteras acudieron tras recibir un reporte al Servicio de Emergencias 911.

En el percance estuvo involucrado un tráiler azul, que arrastraba un remolque tipo góndola de la marca Gallegos, conducido por Jesús “N”, de 29 años. La segunda unidad era una camioneta Toyota Hilux blanca, manejada por Miguel “N”, de 51 años, ambos vehículos con placas de Aguascalientes.

De acuerdo con los indicios recabados por los oficiales, el trailero circulaba de norte a sur cuando detuvo momentáneamente su marcha con la intención de ingresar a un predio.

Sin embargo, al efectuar una vuelta hacia la izquierda, presuntamente omitió activar las luces direccionales o intermitentes y terminó golpeando con la llanta delantera derecha a la camioneta Toyota, que avanzaba sobre la misma vía y en idéntico sentido.

Pese al impacto, ninguno de los dos conductores resultó lesionado, por lo que la intervención policial se concentró en atender el percance y documentar los daños materiales.