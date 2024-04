Un tráiler que circulaba a exceso de velocidad por la carretera federal No. 45 Sur sufrió un vuelco espectacular debido al peso de su carga. Afortunadamente, el conductor salió ileso del accidente, que resultó únicamente en daños materiales considerables.

El incidente ocurrió el pasado jueves, a las 23:11 horas, en la zona conocida como «Las Cachimbas», localizada en la carretera federal No. 45 Sur, esquina con la calle Lázaro Cárdenas, frente al Centro Comercial «Plaza Boreal», en el territorio del Ex Ejido Peñuelas, perteneciente al municipio de Aguascalientes.

Tras recibir un informe a través del número de emergencias 911 sobre la volcadura de un tráiler, se movilizaron al lugar elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y una ambulancia de la Cruz Roja.

A su llegada, encontraron un tráiler marca Kenworth, de color blanco, con matrícula del SPF, y un remolque tipo plataforma cargando tres grandes tubos de concreto de varias toneladas de peso, volcado fuera del pavimento sobre su costado derecho.

Los paramédicos de la Cruz Roja, tras evaluar al conductor, de entre 35 y 40 años, confirmaron que no había sufrido lesiones.

Según el relato del conductor, en el momento del accidente viajaba por la carretera federal No. 45 Sur en dirección sur-norte. Al aproximarse a la altura del Ex Ejido Peñuelas, planeaba detenerse en «Las Cachimbas» para descansar y cenar. Sin embargo, al intentar incorporarse al acotamiento, que es de terracería y presenta irregularidades, la combinación de la velocidad excesiva y el peso de la carga causó que el remolque se volcara sobre su costado derecho.