Un tráiler que transportaba dos cajas fue embestido por el tren luego de que su conductor presuntamente intentara cruzar las vías sin detenerse, en la carretera estatal 77, a la altura de la comunidad Los Arellano, en el municipio de Aguascalientes.

El accidente ocurrió la mañana de este viernes y, pese a la fuerza del impacto, no dejó personas lesionadas, aunque sí cuantiosos daños materiales.

Fue alrededor de las 09:35 horas cuando el Servicio de Emergencia 911 recibió el reporte de un choque entre una máquina ferroviaria y un tráiler, en el tramo comprendido entre Los Arellano y la carretera federal 45 sur.

Policías Estatales de Carreteras encontraron un tráiler International blanco, con dos cajas rojas, conducido por Berulo N., de 47 años y originario de Veracruz, quien resultó ileso. En el sitio también permanecía detenida la máquina ferroviaria con número económico 4619.

De acuerdo con los indicios recabados por los oficiales, el tráiler circulaba de oriente a poniente por la carretera estatal 77. Al llegar al cruce ferroviario, el conductor no habría realizado el alto correspondiente y avanzó sobre las vías.

En ese momento, el tren, que se desplazaba de sur a norte, alcanzó a golpear la parte lateral del remolque trasero. El percance terminó únicamente con daños materiales.