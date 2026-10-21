Alta traición, de José Emilio Pacheco

No amo mi patria.

Su fulgor abstracto

es inasible.

Pero (aunque suene mal)

daría la vida

por diez lugares suyos,

cierta gente,

puertos, bosques de pinos,

fortalezas,

una ciudad deshecha,

gris, monstruosa,

varias figuras de su historia,

montañas

—y tres o cuatro ríos.

(AHORA LO COMPRENDO TODO.- El jueves pasado, en la esquina de la calle en donde está la casa de ustedes, una alcantarilla se hundió y empezó a brotar agua tapatía y agua “limpia”. El reporte a MIAA fue atendido rápidamente. Ranuraron la calle, abrieron una zanja toda la cuadra, concentraron camiones y una retroexcavadora y en cinco días han trabajado doce horas. Llegan al filo de las 9, prenden las máquinas, se fuman un cigarro, platican, hacen algún movimiento y poco después de las 11 se van a almorzar. El alquiler de las máquinas es caro; el tiempo-hombre, también; la afectación al vecindario, mucha. Al paso que van, dentro de dos meses estarán concluyendo.

¡Se los brindo!.-)

esde Miramón y Mejía, que, en otra perspectiva, no la de los liberales jacobinos trasnochados y vendepatrias a EE. UU., se portaron patrióticamente y asumieron con valor las consecuencias hasta la muerte, no conocía más traidores a la patria que Nacho Trelles, el “Cuate” Calderón y, últimamente, el “Piojo” Herrera, aunque debo admitir que mi conocimiento de traiciones no es mucho, pero he experimentado la infame traición de López Obrador, que traicionó lo que dijo ser sus principios, los que proclamó como sus valores, lo que postuló como su programa y la confianza que el pueblo bueno le depositó. En fin, ya habrá oportunidad de cobrárselo o que de plano le hagan efectivo el nombre de su quinta y lo manden a la ídem.

Hete aquí, para mi sorpresa, que la fiscal carnal, uno de los paradigmas del nepotismo, que tiene incrustada en el gobierno a casi toda su familia, incluyendo a la extranjera, pareja de su hija lesbiana, detalle anecdótico, porque lo señalable es que hayan creado un cargo para la “compañera nuera” de la fiscal. Esa señora que ha trapeado con el Derecho, aunque es de justicia reconocer que no es la única, porque, como la pesadilla fantástica del Aprendiz de Brujo en la maravillosa Fantasía de Walt Disney, las trapeadoras se multiplican y allí tienen a Esthela Ríos, a la mamá de la criatura del Cero Todo, a las mininistras de la Corte y a todo el rebaño de pseudoabogados de la 4T, trapeando con el Derecho. Pues la susodicha, responsable de graves violaciones a los derechos humanos como fiscal de la CDMX, cuando detuvo a una magistrada veracruzana sin orden de aprehensión o cuando detuvo también sin orden, violando el fuero, al fiscal de Morelos. Agregando que, en este caso y en otros similares, no se aplica el “perdónalos porque no saben lo que hacen”, porque están obligados a saber y, en su caso, la ignorancia agrava la responsabilidad.

Pues, anda, vete, que la fiscal salió con su domingo siete. No creo que a ella se le haya ocurrido, tampoco creo que la Sra. Pte. tenga capacidad para esa ocurrencia, aunque sea bastante perversa, pero sí es muy posible que a Jesús Ramírez, a Pedro Miguel, Epigmeo Ibarra o al Fisgón, que resultó fascista, o a todos juntos se les ocurrió acusar de traición a la patria al exfiscal de Chihuahua por haber juntado, para destruir un narcolaboratorio, a cuatro agentes de la CIA, que se habían colado a México sin que se enterara Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública ni siquiera la SEDENA.

A raíz de eso nos enteramos de que combatir al narco es traición a la patria si lo hacen extranjeros sin permiso de la Sra. Pte.; que si no se mueren, ninguna de las secretarías de Estado competentes se entera de las incursiones de agentes extranjeros; que no se puede combatir al narco y sus narquerías si no autoriza la Presidencia, aunque la ley señale que todos estamos obligados a impedir, a combatir o a denunciar los delitos de los que nos demos cuenta que se están cometiendo; que los fiscales de los estados son autónomos de sus gobiernos, pero no del gobierno federal, porque ya la Presi les dijo que “cuidadito”; que el pacto federal no tiene más valor que el del papel en que está escrito, porque cualquier ley secundaria tiene más valor que la Constitución; que el sistema penal mexicano dejó de castigar resultados para volver a considerar delitos “formales” por capricho presidencial y coro de sus acordeonistas leguleyas; que un ciudadano puede ser investigado por los mismos hechos por diferentes instancias policíacas por la voluntad presidencial; que es más grave destruir un laboratorio de esos que no existen que la sobremuerte de 800,000 ciudadanos por negligencia del subsecretario de Salud; que el huachicol fiscal y el quebranto de miles de millones de pesos, el más grande en la historia del país, es peccata minuta frente a la ofensiva contra los cárteles no autorizada; que el gabinete de seguridad dejó de ser órgano asesor de la Presidencia para convertirse, de hecho, en el jefe del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía, de la Marina, de los fiscales y de cuanto mortal mexicano tenga que ver con el orden y la seguridad; que cada día estamos más cerca de la autocracia, del fascismo, de la dictadura.

(CINCO MENTIRAS DE LA ECONOMÍA.- Mientras en los medios de comunicación, excepto TV Azteca, nos inundan de las versiones positivas de la propaganda oficial, los castillos en el aire se vienen al suelo. Las calificadoras internacionales alertan por el tamaño de la deuda pública interna y externa, considerando que no podrá estabilizarse en los próximos años. El superpeso dejó de ser súper, dejando en claro que el tipo de cambio dependía totalmente de factores externos y no de la economía del país. El presupuesto de egresos quedará grande a la ley de ingresos y, aunque se incrementan las contribuciones, no alcanzará a cubrir el déficit y la deuda crecerá. El pueblo bueno seguirá votando por su pitanza, aunque la seguridad, la salud, la educación, la economía, en una palabra, el país, se derrumben.)

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