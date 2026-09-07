Cuatro hombres fueron detenidos en distintos operativos del Mando Coordinado realizados en San Francisco de los Romo, Calvillo y Tepezalá, donde policías aseguraron más de 33 gramos de sustancias presuntamente ilícitas.

El primer caso ocurrió sobre avenida Calzada Santa Fe, en Paseos de la Providencia, San Francisco de los Romo. Los agentes observaron a dos hombres cuando presuntamente intercambiaban dinero por un envoltorio con sustancia granulada.

Alfredo “N”, de 26 años, y Manuel “N”, de 35, fueron sometidos a una revisión en la que los oficiales localizaron aproximadamente nueve gramos de una sustancia con características del cristal.

En Calvillo, sobre la calle Profesor Trinidad Serna, del fraccionamiento Magisterial, fue detenido Humberto “N”, de 53 años. Según el reporte policial, mostró una actitud evasiva y durante una revisión le encontraron un envoltorio con más de 12 gramos de presunto cristal.

El tercer operativo se registró en la comunidad de San Antonio, Tepezalá. Ahí fue detenido Juan Pablo “N”, de 37 años, quien llevaba dos envoltorios con más de 11 gramos de presunta hierba verde y seca.

Este último sujeto también es señalado como presunto participante en el robo de cableado de un pozo agrícola ocurrido en la comunidad de El Llanito, en el mismo municipio.

Los cuatro detenidos y las sustancias aseguradas quedaron a disposición de la autoridad ministerial, encargada de determinar su situación jurídica.