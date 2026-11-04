Un hombre y una mujer fueron detenidos por elementos del Mando Coordinado en la comunidad de El Chayote, municipio de Tepezalá, luego de que presuntamente les encontraran más de 100 gramos de droga sintética conocida como cristal.

Los detenidos fueron identificados como Alejandro «N», de 32 años, y Arel «N», de 31, quienes fueron interceptados cuando los uniformados realizaban labores de vigilancia por calles de dicha comunidad.

De acuerdo con el reporte policial, ambos mostraron una actitud evasiva al percatarse de la presencia de los oficiales, situación que motivó una inspección preventiva.

Durante la revisión, realizada por personal masculino y femenino, respectivamente, los agentes localizaron entre las pertenencias de los sospechosos dos bolsas que contenían una sustancia granulada con características similares a las de la metanfetamina conocida como cristal.

El peso conjunto de la sustancia asegurada superó los 100 gramos, por lo que ambas personas fueron detenidas y trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Alejandro y Arel quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, junto con las dos bolsas aseguradas, para el inicio de la carpeta de investigación correspondiente y la determinación de su situación jurídica.