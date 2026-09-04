Tres hombres fueron detenidos en hechos distintos en el municipio de San Francisco de los Romo, luego de que policías del Mando Coordinado les aseguraran un machete y dos cuchillos.

El primer caso ocurrió sobre la calle San José, en el fraccionamiento Urbivillas del Vergel, donde los agentes detectaron a Bernardo “N”, de 30 años, quien llevaba en la mano derecha un machete de aproximadamente 45 centímetros.

En una segunda intervención, también en Urbivillas del Vergel, los uniformados revisaron a Arnulfo “N”, de 30 años, tras observar que mostró una actitud evasiva ante la presencia policial. Entre sus pertenencias localizaron un cuchillo de aproximadamente 17 centímetros.

El tercer detenido fue David “N”, de 24 años, quien fue interceptado en el cruce de las calles San Camilo y San José. Durante la inspección preventiva, los policías encontraron oculto a la altura de su cintura un cuchillo de aproximadamente 35 centímetros.

Los tres sujetos y las armas aseguradas fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.