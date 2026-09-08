Tres hombres fueron detenidos en operativos distintos realizados en Calvillo, Rincón de Romos y Asientos, luego de que policías del Mando Coordinado les aseguraran en conjunto más de 19 gramos de sustancias aparentemente ilícitas.

En la colonia Liberal, en Calvillo, los oficiales detectaron a un hombre con actitud evasiva sobre el cruce de Guillermo Prieto y Privada José María Arteaga. Durante una revisión preventiva, a Humberto “N”, de 35 años, le encontraron tres envoltorios negros con una sustancia granulada, aparentemente cristal, con un peso superior a cinco gramos.

Otro aseguramiento ocurrió sobre la calle Libertad, en Pabellón de Hidalgo, Rincón de Romos. Alejandro “N”, de 42 años, fue sorprendido con un envoltorio que contenía más de cuatro gramos de hierba verde y seca, así como otro con más de dos gramos de una sustancia granulada con características similares al cristal.

El tercer caso se registró sobre la calle Tepozán, en Asientos. Ahí, los uniformados revisaron a Jorge “N”, de 25 años, luego de observar que actuaba de manera evasiva. Entre sus pertenencias localizaron seis envoltorios con más de siete gramos de sustancia granulada, aparentemente cristal.

Los tres detenidos, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público del fuero común en la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación jurídica.