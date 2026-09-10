Un hombre de 36 años terminó detenido en el municipio de Cosío luego de que policías del Mando Coordinado le encontraran varios envoltorios con más de 50 gramos de hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

La captura ocurrió sobre la calle 5 de Febrero, en la colonia Coplamar, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia como parte del Operativo Pescador.

Durante el recorrido, los policías detectaron a un individuo que habría mostrado una actitud evasiva ante su presencia, por lo que decidieron someterlo a una inspección preventiva.

El hombre se identificó como Juan “N”, de 36 años. Al revisar sus pertenencias, los oficiales localizaron varios envoltorios de plástico que contenían hierba verde y seca, aparentemente marihuana, cuyo peso en conjunto superó los 50 gramos.

Ante el hallazgo, Juan “N” fue detenido y trasladado, junto con la sustancia asegurada, ante el agente del Ministerio Público del fuero común de la Fiscalía General del Estado.

Será esta autoridad la encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica del detenido.