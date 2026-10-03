Traía un asunto “entre manos” … y un cuchillo a la cintura

Un hombre de 49 años fue detenido por policías municipales luego de que presuntamente fuera sorprendido con un cuchillo oculto a la altura de la cintura, en calles de la colonia del Carmen.

La intervención ocurrió durante un recorrido de vigilancia sobre la calle Jesús Terán. Los uniformados detectaron a un individuo que caminaba hacia Valladolid y que, al advertir la presencia de la patrulla, aceleró el paso mientras volteaba repetidamente hacia los oficiales.

Los policías también observaron que el sujeto se sujetaba constantemente el pantalón a la altura de la cintura, por lo que decidieron interceptarlo en el cruce de Jesús Terán y Valladolid. En ese momento, el hombre presuntamente intentó correr, aunque fue alcanzado y asegurado.

Durante una inspección, los agentes localizaron del lado izquierdo de su cintura un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de longitud, con mango de plástico negro y hoja metálica. Según el reporte policial, el individuo no explicó por qué llevaba consigo el objeto.

El detenido fue identificado como Gerardo “N”, de 49 años, quien junto con el cuchillo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica por la probable portación de arma prohibida.