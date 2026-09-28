Traía machete y quiso esconderse bajo una camioneta

Un adolescente de 17 años fue asegurado por policías municipales luego de que presuntamente fuera sorprendido caminando con un machete en la mano y tratara de escapar al notar la presencia de los uniformados, en el fraccionamiento Ojocaliente III.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia sobre Avenida Poliducto, en el cruce con la calle La Barranca, donde los agentes observaron al joven portando el arma.

Según el reporte policial, al detectar la unidad el muchacho comenzó a correr y, durante la huida, intentó esconderse debajo de una camioneta. Metros adelante arrojó el machete, mientras los oficiales descendían de la patrulla para perseguirlo a pie.

Los municipales finalmente le dieron alcance y lo aseguraron. En el lugar también recuperaron el machete, de aproximadamente 65 centímetros de longitud, que quedó integrado como indicio.

El detenido se identificó como Bryan “N”, de 17 años. Tras informarle el motivo de su arresto y sus derechos, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

El adolescente quedó a disposición del Agente del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes, instancia encargada de determinar su situación jurídica.