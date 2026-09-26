Un joven de 22 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal luego de que presuntamente le encontraron dos envoltorios con alrededor de 50 gramos de hierba verde y seca con características de la marihuana, en el municipio de Asientos.

La detención ocurrió mientras oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaban labores de vigilancia por la comunidad Bimbaletes El Álamo. Durante el recorrido detectaron a un hombre que, al notar la presencia de la patrulla, habría asumido una actitud evasiva.

Los uniformados detuvieron su marcha y realizaron una inspección preventiva al individuo, quien se identificó como Adrián “N”, de 22 años.

De acuerdo con la información oficial, entre sus pertenencias fueron localizados dos envoltorios que contenían hierba verde y seca, aparentemente marihuana. El contenido arrojó un peso aproximado de 50 gramos.

Adrián “N” fue detenido y trasladado, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado.

En esa instancia se inició una carpeta de investigación y corresponderá a la autoridad ministerial determinar su situación jurídica.