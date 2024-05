Elizabeth García Agencia Reforma

CDMX.- La cantante Dulce confesó cómo salió de la cirugía de la que le extirparon un tumor el pasado 13 de abril.

En entrevista con «Venga la Alegría», la intérprete compartió que, a consecuencia de ese procedimiento perdió uno de sus riñones.

Ahora que se encuentra en recuperación, Dulce compartió que el tumor que le retiraron era maligno y pesaba dos kilos.

«No fue cualquier cosa, fue una operación fuerte; tuve la mala suerte de tener un tumor maligno en el riñón, lo perdí», contó.

El tumor era tan grande, que ya no solo le dolía el riñón, también estaba presionando uno de sus pulmones.

«Inclusive me dice el doctor que me presionaba un pulmón, era un tumor grande, tenía ahí dentro ‘un bebé’, pesaba dos kilos», explicó.

Ahora que ya está limpia, solo tendrá que estar en revisión cada dos a tres meses.

«Me siento bien, no tengo que hacer ninguna quimioterapia ni mucho menos. Solo tengo que checarme cada dos o tres meses y hacerme estudios preventivos», finalizó.