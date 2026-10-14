Traía cuchilla y se topó con el Mando Coordinado

Un hombre de 31 años fue detenido por elementos del Mando Coordinado en la comunidad de El Salero, municipio de Cosío, luego de que durante una revisión preventiva le encontraran entre sus pertenencias un arma blanca tipo cuchilla.

El detenido fue identificado como René N., quien llamó la atención de los uniformados cuando realizaban labores de vigilancia sobre la calle 5 de Mayo.

De acuerdo con el reporte policial, el individuo adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia de los oficiales, quienes le marcaron el alto para someterlo a una inspección.

Durante la revisión, los policías localizaron una cuchilla que el sujeto llevaba consigo y cuyo uso no pudo justificar, por lo que procedieron a detenerlo.

René fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, junto con el arma asegurada.

La autoridad ministerial será la encargada de determinar su situación jurídica.