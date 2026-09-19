Juan “N” fue vinculado a proceso por su probable intervención en un delito Contra la Salud, en la modalidad de narcomenudeo y bajo la hipótesis de posesión de narcótico, luego de ser detenido con metanfetamina en la colonia Constitución.

Los hechos ocurrieron el 2 de septiembre de 2025, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaron la detención en flagrancia del imputado en el municipio de Aguascalientes.

Durante la intervención, los policías presuntamente encontraron entre sus pertenencias cuatro envoltorios de plástico blanco que contenían una sustancia granulada.

El material fue sometido a análisis por un Perito Químico Forense del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica, quien determinó que se trataba de clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto total de 1,654.0 miligramos.

Con los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público, Juan “N” fue presentado ante la Juez de Control, quien calificó de legal su detención y posteriormente dictó auto de vinculación a proceso.

A petición de la representación social, se impuso al acusado la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Además, se fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria.