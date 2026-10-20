Traía cristal y terminó tras las rejas en Calvillo

Juan “N” permanecerá tras las rejas luego de que una jueza de Control lo vinculara a proceso por su probable participación en actividades de narcomenudeo en el municipio de Calvillo, donde fue detenido en posesión de metanfetamina presuntamente destinada a la venta.

Su captura estuvo a cargo de policías municipales de Calvillo, quienes lo interceptaron sobre la calle 16 de Septiembre, en la comunidad de Teresa de San Tadeo.

Durante una revisión, los uniformados le aseguraron un envoltorio de plástico rosa que contenía una sustancia granulada. El material fue sometido a estudios periciales que confirmaron que se trataba de clorhidrato de metanfetamina.

Tras su detención, Juan “N” quedó a disposición del Ministerio Público, que reunió los elementos necesarios para llevarlo ante la autoridad judicial por el delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, bajo la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en su variante de venta.

Durante la audiencia inicial, la jueza declaró legal su detención y resolvió vincularlo a proceso. Además, le impuso prisión preventiva justificada, por lo que continuará recluido en el centro penitenciario.

La autoridad judicial fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.