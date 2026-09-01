Gerardo “N”, alias “Balo”, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en un delito contra la salud, luego de que autoridades lo señalaran por presuntamente poseer metanfetamina con fines de venta en San Francisco de los Romo.

La detención ocurrió el pasado 18 de agosto sobre avenida Benito Juárez Sur, en el fraccionamiento San José de Buenavista, donde elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad de dicho municipio interceptaron al señalado.

Durante la intervención, los uniformados localizaron una bolsa de plástico transparente con una sustancia blanca y granulada, la cual fue asegurada y enviada para su análisis.

Un perito químico del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Policiales determinó que el contenido correspondía a clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto total de 10 mil 686.6 miligramos.

Con los datos recabados, el Ministerio Público llevó el caso ante un Juez de Control, quien calificó como legal la detención y posteriormente dictó auto de vinculación a proceso contra “Balo” por narcomenudeo, bajo la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio, en la variante de venta.

El imputado permanecerá bajo prisión preventiva justificada durante el desarrollo del proceso. Además, la autoridad judicial fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.