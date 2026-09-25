Un hombre que cargaba varios metros de cableado de fibra óptica y un machete fue detenido por policías estatales en calles de la colonia Vicente Guerrero; al revisar sus antecedentes, los uniformados descubrieron que además tenía vigente una orden de aprehensión por robo.

La intervención ocurrió durante un recorrido de vigilancia, cuando los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado detectaron al individuo con una mochila negra y varios metros de cableado, presuntamente perteneciente a una empresa telefónica. También observaron que llevaba lo que parecía ser un machete, por lo que detuvieron la patrulla para realizarle una inspección preventiva.

El hombre se identificó como José “N”, de 42 años. De acuerdo con la información oficial, no pudo acreditar la propiedad del cableado ni justificar la utilización del machete localizado entre sus pertenencias.

Sus datos fueron consultados en Plataforma México, donde apareció una orden de aprehensión vigente por el delito de robo, emitida en marzo por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Cuando fue informado de que sería trasladado ante la autoridad ministerial, presuntamente ofreció dinero a los policías para evitar su captura, conducta por la que también quedó señalado por el probable delito de cohecho.

José “N”, el cableado y el machete fueron puestos a disposición del Ministerio Público del fuero común, donde se determinará su situación jurídica.