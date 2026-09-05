Traía 50 envoltorios con droga; ya enfrenta proceso

Una mujer detenida en calles del Infonavit Pilar Blanco fue vinculada a proceso por su probable intervención en un delito contra la salud, luego de que policías estatales le aseguraran envoltorios con metanfetamina y cannabis.

Antonia “N” fue detenida el pasado 20 de agosto en el cruce del bulevar Águila y el Andador Cigüeña. De acuerdo con los datos presentados ante la autoridad judicial, la mujer llevaba una mochila color tinto en cuyo interior fueron encontrados 25 envoltorios azules con una sustancia granulada, además de 25 bolsas transparentes con hierba verde y seca.

Los indicios fueron analizados por un perito químico forense del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Criminal. Los estudios determinaron que la primera sustancia era clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto total de 7 mil 581.6 miligramos, mientras que el cannabis arrojó un peso de 91.95 gramos.

Durante la audiencia inicial, la Juez de Control declaró legal la detención y resolvió vincular a proceso a Antonia “N” por narcomenudeo, bajo la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio, en su variante de venta.

La imputada continuará el proceso con medidas cautelares que incluyen firma mensual, así como la prohibición de acercarse al Infonavit Pilar Blanco y a los testigos.

El plazo para el cierre de la investigación complementaria quedó establecido en un mes y 15 días.