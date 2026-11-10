Traía 30 centímetros de problemas en la mano

Un joven de 21 años terminó detenido luego de que elementos del Mando Coordinado lo sorprendieran con un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de longitud, mientras caminaba por calles del fraccionamiento Panamericano, en el municipio de San Francisco de los Romo.

La intervención policial ocurrió sobre la calle Canadá, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a un individuo que llevaba un arma blanca en una de sus manos.

Ante esta situación, los oficiales detuvieron su patrulla para someterlo a una inspección preventiva, durante la cual le aseguraron el cuchillo que sostenía con la mano derecha.

El sospechoso se identificó como Christian N., de 21 años, quien fue detenido por la posesión del arma prohibida.

Posteriormente, el joven fue trasladado junto con el cuchillo asegurado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, encargado de determinar su situación jurídica.