José de Jesús López de Lara

Una mujer murió y su pequeña hija resultó herida, luego que la motocicleta en que viajaban se impactó contra una camioneta que se atravesó en su camino. El trágico accidente se registró el viernes a las 12:10 horas, en la avenida Gerónimo de la Cueva y cruce con la avenida Poliducto, en el fraccionamiento VNSA.

La mujer murió en el HGZ No. 3 del IMSS del municipio de Jesús María, a donde fue trasladada para recibir atención médica especializada, fue identificada como Diana, de 32 años. Su pequeña hija, de 10 años, también ingresó a ese nosocomio, tras sufrir una fractura en su pierna izquierda. Al lugar del accidente acudieron policías viales y ambulancias de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Quien provocó el accidente fue un individuo de nombre Eduardo, de 23 años, conductor de una camioneta Nissan pick up, modelo 2010, color blanco y con matrícula de Aguascalientes, quien trató de darse a la fuga, pero policías preventivos del Destacamento “Terán Norte” lo interceptaron en la avenida Poliducto y cruce con avenida Ermita de San Sebastián, por lo que quedó a disposición del agente del Ministerio Público.

De acuerdo a la versión de testigos, la mujer y su hija tripulaban una motocicleta marca Italika tipo motoneta, color negro con amarillo y placas de circulación de Zacatecas. Se desplazaban por la avenida Gerónimo de la Cueva en sentido de sur a norte, cuando al llegar al cruce con la avenida Poliducto se impactaron contra el costado derecho de la camioneta Nissan pick up, que circulaba en sentido de poniente a oriente y cuyo conductor no cedió el paso a la motocicleta que llevaba preferencia.

Horas más tarde se reportó del HGZ No. 3 del IMSS la muerte de la señora Diana, por lo que acudieron a ese nosocomio para realizar las diligencias correspondientes, los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.