Un trágico accidente automovilístico que fue provocado por un ebrio conductor, dejó una mujer muerta y cinco personas heridas, entre ellas dos niños.

El percance se registró el sábado a las 20:15 horas, en la carretera federal No. 70 Poniente, a la altura del Cerro de “El Picacho”.

Un reporte al número de emergencias 911 indicaba que en el sitio señalado se había registrado un choque múltiple en el que estaban involucrados tres automóviles, además de que había varias personas heridas.

Hasta el lugar de los hechos acudieron policías preventivos de Jesús María y policías estatales, además de ambulancias de Cruz Roja e ISSEA, Bomberos Municipales de Aguascalientes y agentes de la Guardia Nacional.

Lamentablemente se confirmó un trágico saldo de una mujer muerta y cinco personas heridas, entre ellas dos jovencitos.

Quien provocó el accidente fue un hombre de entre 30 y 35 años, que conducía un automóvil Honda Accord, color arena y placas de circulación AAE-724-F de Aguascalientes.

Se estableció que este sujeto, quien se encontraba bajo los influjos de las bebidas alcohólicas, se desplazaba por la carretera federal No. 70 Poniente en sentido de oriente a poniente, haciéndolo además a exceso de velocidad.

Al llegar a la altura del kilómetro 1291500, frente al Cerro “El Picacho”, chocó por alcance contra la parte trasera de un vehículo Nissan Tiida, color blanco y placas de circulación AFD-399-B de Aguascalientes.

Debido al violento impacto, la unidad automotriz salió proyectada hacia los carriles de circulación contrarios, donde chocó de frente contra otro vehículo Chevrolet Aveo, color azul y matrícula ABK-503-F de Aguascalientes, que se desplazaba en sentido de poniente a oriente.

Debido al brutal impacto, murió instantáneamente la conductora del coche Chevrolet Aveo, una mujer de entre 30 y 35 años que no fue identificada. Sus hijos, una adolescente de 14 años y un niño de 12 años, resultaron gravemente heridos.

Ambos fueron trasladados en ambulancias del ISSEA y Cruz Roja, a recibir atención médica al HGZ No. 1 del IMSS. La conductora del automóvil Nissan Versa y un hombre que le acompañaba, ambos de entre 40 y 45 años; fueron atendidos en el mismo lugar del accidente.

Mientras que el presunto responsable, fue canalizado al HGZ No. 1 del IMSS, donde quedó en calidad de detenido y con custodia policiaca.

A fin de realizar las diligencias correspondientes, acudieron al lugar del accidente los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.