La búsqueda de Marcelo, un hombre de 70 años que había sido reportado como desaparecido tras salir del Hospital 3 del Seguro Social, terminó con el hallazgo de su cuerpo en un predio de Jesús María.

El adulto mayor recibía tratamiento en dicho hospital cuando salió de las instalaciones sin que se advirtiera su partida y posteriormente se perdió todo contacto con él.

Ante la posibilidad de que Marcelo se encontrara en un predio rústico conocido como Fosas de Corea, ubicado cerca de avenida Independencia, sus familiares solicitaron apoyo al Gobierno Municipal de Jesús María.

Elementos de Seguridad Pública y Vialidad desplegaron un operativo para recorrer el terreno, cuya irregularidad, desniveles y zonas de riesgo complicaban las labores. Como parte del dispositivo fueron utilizados drones para inspeccionar desde el aire los puntos de difícil acceso.

Fue mediante esta tecnología que los uniformados finalmente ubicaron a Marcelo. Al aproximarse al sitio confirmaron que el hombre de 70 años ya no presentaba signos vitales.

La zona quedó bajo resguardo y se dio intervención a la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de realizar las diligencias correspondientes e investigar las circunstancias en las que ocurrió la muerte.