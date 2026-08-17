Un hombre perdió la vida la noche de este domingo tras un fuerte choque entre dos vehículos sobre la carretera federal 45 Norte, en el municipio de Rincón de Romos.

El accidente ocurrió en el tramo comprendido entre La Punta y Rincón de Romos, donde dos camionetas terminaron fuera de la cinta asfáltica después del impacto.

Tras el reporte, cuerpos de emergencia y autoridades se trasladaron al sitio, donde fue confirmada la muerte de una persona del sexo masculino.

La zona quedó bajo resguardo en espera de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo. Hasta el cierre de la edición no se habían dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni la mecánica que provocó el choque.