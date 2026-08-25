Un automovilista murió prensado dentro de un Nissan Versa gris tras estrellarse contra un muro de concreto en avenida Aguascalientes Poniente, a la altura del fraccionamiento Las Brisas.

El accidente ocurrió antes de las 06:00 horas de este martes, cuando el hombre, de aproximadamente 30 años y cuya identidad no había sido establecida, circulaba de sur a norte.

Al llegar a la zona del paso a desnivel, el Versa se impactó de frente contra la estructura de concreto que divide la vía lateral del acceso al desnivel. El golpe destrozó la parte frontal del automóvil y desplazó componentes del motor hacia la cabina, dejando atrapado al conductor entre los fierros.

La violencia del choque también provocó que piezas del vehículo quedaran esparcidas sobre la vialidad, algunas a más de 80 metros del punto del impacto.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales. Policía Vial cerró la circulación mientras se realizaban las diligencias.

Bomberos Municipales y personal de Servicios Periciales participaron en las maniobras con equipo hidráulico para liberar el cadáver. Posteriormente fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Las causas del accidente serán determinadas mediante los peritajes correspondientes.