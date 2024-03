Anoche ocurrió un trágico accidente automovilístico en el municipio de San José de Gracia, donde dos personas perdieron la vida y otras cuatro resultaron gravemente heridas, requiriendo ser trasladadas a diferentes hospitales para recibir atención médica especializada. El incidente tuvo lugar aproximadamente a las 19:30 horas, en la intersección de la carretera estatal No. 38 con la carretera estatal No. 123, cerca del poblado Loma Alta.

Esta situación desencadenó la movilización de policías preventivos, policías estatales de la División de Carreteras, así como de Bomberos Estatales y personal de Protección Civil Municipal de San José de Gracia. Además, ambulancias del ISSEA de San José de Gracia, Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga acudieron para realizar el traslado de los lesionados.

Un informe al número de emergencias 911 señalaba un choque frontal entre dos vehículos en la carretera estatal No. 38, que conduce a La Congoja, en San José de Gracia. Al llegar al lugar, se encontraron una camioneta Chevrolet Silverado pick up, de color blanco y con placas de circulación LCP-6955 del estado de Texas, Estados Unidos, impactada contra un automóvil Nissan Versa, también blanco y con matrícula de Aguascalientes.

Cuando los paramédicos del ISSEA, los Bomberos Estatales y el personal de Protección Civil Municipal de San José de Gracia se disponían a auxiliar a las víctimas, descubrieron que en el interior del automóvil se encontraban cuatro personas, incluido el conductor, quien quedó atrapado entre los restos del vehículo y falleció instantáneamente.

Los heridos fueron trasladados en estado grave al Hospital General de Pabellón de Arteaga y al Hospital General de Rincón de Romos. También se canalizó al conductor de la camioneta Chevrolet Silverado y a su acompañante, quienes presentaban lesiones considerables, al último nosocomio mencionado.

Trágicamente, minutos más tarde, a las 20:50 horas, se informó del fallecimiento de otro ocupante del vehículo Nissan Versa, mientras recibía atención médica en el Hospital General de Rincón de Romos. Según los primeros informes, el accidente ocurrió cuando la camioneta Chevrolet Silverado invadió el carril contrario y colisionó con el automóvil Nissan Versa, en el que viajaba una familia.

Para llevar a cabo las diligencias correspondientes, los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado fueron trasladados al municipio de San José de Gracia y posteriormente a Rincón de Romos.