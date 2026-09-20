Un padre de familia perdió la vida la noche de este sábado luego de caer presuntamente de un kayak a las aguas de la Presa del Pajarito, ubicada cerca de la comunidad de El Rodeo, en el municipio de Calvillo.

La emergencia fue reportada alrededor de las 19:30 horas, cuando habitantes de la zona solicitaron la intervención de los cuerpos de auxilio tras percatarse de que una persona había caído al embalse.

Bomberos Municipales, elementos de Protección Civil, policías municipales y paramédicos se trasladaron al sitio e iniciaron las labores para localizar al hombre. Sin embargo, la oscuridad y las condiciones de la presa complicaron el ingreso de los rescatistas al agua.

En el lugar se informó que dentro del embalse existe vegetación que podría representar un peligro, pues existe el riesgo de que una persona quede atrapada entre ella y tenga dificultades para salir a la superficie.

Familiares del hombre, entre ellos menores de edad, permanecieron en las inmediaciones de la presa mientras se desarrollaban las primeras labores de búsqueda.

Ante el riesgo que implicaba continuar con las maniobras durante la noche, los cuerpos de emergencia contemplaban suspender el operativo y retomarlo entre las 5:00 y 6:00 horas del domingo, con apoyo de otras corporaciones, entre ellas Bomberos del Estado.

La zona quedó bajo vigilancia en espera de reanudar las labores para recuperar el cuerpo.