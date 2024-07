Un trágico accidente se registró el domingo por la madrugada en la carretera federal No. 45 Sur, a la altura del poblado de Coyotes, Aguascalientes, que dejó un saldo de cuatro muertos y dos heridos.

El percance fue reportado a las 02:13 de la mañana y ocurrió en el kilómetro 114+100, en los carriles de circulación de sur a norte de la carretera federal No. 45 Sur, justo en la lateral del puente vehicular que se encuentra en el entronque con la carretera a Coyotes y frente al Hotel “Coyote Express”.

Las víctimas mortales fueron tres adolescentes de 17 años y el conductor, un joven identificado como Pablo Enrique, de 19 años.

Los heridos fueron otros dos jóvenes de 17 años, uno de los cuales resultó politraumatizado y presentaba una fractura de cráneo y un traumatismo toraco-abdominal cerrado.

Al lugar del accidente acudieron agentes de la Guardia Nacional, policías preventivos del Destacamento “Morelos” y policías estatales, además de unidades de Rescate Urbano de Cruz Roja y del Departamento de Bomberos Municipales de Aguascalientes.

Las víctimas viajaban en un automóvil Ford Mustang, modelo 1998, color verde con franjas blancas, con placas de circulación 810-SJG del estado de Texas, Estados Unidos.

Se estableció que la unidad se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera federal No. 45 Sur en sentido de sur a norte. Al llegar al puente vehicular en el entronque con la carretera a Coyotes, el conductor, Pablo Enrique, realizó una maniobra para cambiarse a la lateral. Sin embargo, no disminuyó la velocidad y perdió el control, proyectándose contra un poste de madera de Telmex y posteriormente contra una barda perimetral de una empresa, la cual derribó parcialmente. El coche terminó en el interior de la finca, volcado sobre su toldo y completamente destrozado.

Rescatistas de Cruz Roja y Bomberos Municipales de Aguascalientes trabajaron durante varios minutos para liberar los cadáveres de los cuatro jóvenes que quedaron atrapados entre los fierros retorcidos.

Una vez que fueron rescatados los dos adolescentes lesionados, fueron canalizados al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS y al Hospital Hidalgo, respectivamente, en ambulancias de Cruz Roja y de la Coordinación Municipal de Protección Civil, donde ingresaron en estado crítico.

Para realizar las investigaciones correspondientes, acudieron al lugar del accidente agentes del Grupo Homicidios de la Policía de Investigación, el agente del Ministerio Público de Hospitales de la Fiscalía General del Estado y personal de la Dirección de Investigación Pericial, quienes se encargaron del levantamiento de los cuatro cadáveres para trasladarlos al Servicio Médico Forense.