Una mujer, su hija adolescente y un niño de apenas dos años perdieron la vida en un aparatoso accidente registrado la noche del martes sobre la carretera federal 45 Sur, a la altura de Peñuelas. Una menor de 14 años sobrevivió, pero sufrió fracturas de cadera y fémur.

Las víctimas fueron identificadas como Norma Aracely, de 35 años; su hija Andrea, de 16, y su sobrino Liam, de apenas 2 años.

El accidente ocurrió cerca de la media noche sobre el kilómetro 111, cuando la familia regresaba de San Juan de los Lagos, Jalisco, a bordo de un Volkswagen Jetta azul.

De acuerdo con los primeros reportes, Norma presuntamente perdió el control del automóvil, que comenzó a dar varios trompos hasta cruzar el camellón central e invadir los carriles contrarios, donde fue embestido por un tráiler Freightliner de doble semirremolque, perteneciente a Paquete Express.

La fuerza del impacto proyectó nuevamente el Jetta hacia los carriles de sur a norte. Tres de sus ocupantes salieron expulsados y quedaron tendidos sobre el asfalto.

Paramédicos de la Cruz Roja y del ISSEA confirmaron las tres muertes, mientras que Melanie, de 14 años, fue trasladada al Hospital Hidalgo con lesiones de gravedad.

El choque también provocó una fuga de diésel, por lo que bomberos de Protección Civil Municipal realizaron maniobras para contener el combustible y evitar otro incidente.

El operador del tráiler, quien nada pudo hacer para evitar el percance, dejó abandonada la unidad sobre la carretera.

Personal de Servicios Periciales efectuó el levantamiento de los cuerpos, mientras que la Guardia Nacional quedó a cargo del percance.